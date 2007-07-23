Москва на фото 1850х-1870х

Первопрестольная 130-150-летней давности на первых фотографиях. Панорамы склеены, некоторые снимки подретушировал.
Датировка - бОльшой частью по архивным подписям, которые подтверждаются по (не)произошедшим перестройкам того или иного "объекта" (здания, храма, моста и т.п.) в кадре.
Одна из первых фотографий Кремля, 1852
Вид из Кремля на строящийся храм Христа Спасителя, 1852
(в "лесах" - ещё недостроенный барабан купола собора)
Вид из Б.Кремлёвского Дворца на строящийся ХХС во время коронации Александра II, 1856
(купол уже возведён, но по-прежнему в "лесах"):
слева виден средневековый (строился с 1643, достроен в 1682-1692) арочный Большой Каменный мост, в 1857-1858 разобранный и заменённый новым металлическим мостом, также не сохранившемся
Достроенный снаружи ХХС, вид из Кремля, 1869
"Большая деревня" :)
Вид Кремля и Москвы-реки с дровяными баржами со Швивой горки (от Таганки), начало 1860х
("оффтоп")
А вот для контрасту тот же вид, но уже не такой хаотичный, спустя 30 лет, 1890е
Китай-город. Водоразборный фонтан у Варварских ворот.
В центре - храм Всех Святых на Кулишках, 1860е-1870е
Здание Биржи на Ильинке (Биржевая площадь), 1864
Первый вход в Московский Зоологический сад, 1864
Иверские ворота от Тверской, начало 1870х
(слева будет построена Городская Дума, а справа, на месте Земского приказа - Исторический музей)
Начало строительства Исторического музея, ~1875
(вид из Кремлёвского Арсенала: слева - Иверские ворота, в центре - бывш. Монетный двор, справа - Казанский собор, Никольская улица и Красная площадь)
Дилижанс у Ильинских ворот на фоне Китай-городской стены, 1870е-1880е (хотя, возможно, и позже)
Красная площадь до тотальной перестройки, 1872
(слева - здание Земского приказа, справа - старые Верхние торговые ряды на месте будущего ГУМа)
Деревянный павильон-шатёр в Кремле, построенный к Политехнической выставке 1872 года
Политехническая выставка. Почтовый отдел
Зданiе Московскаго почтамта, 1872
Политехническая выставка. Почтовый отдел
Почтовый павильонъ, 1872
Панорама центра Москвы с храма Христа Спасителя, 1867
(слева - Крестовоздвиженский монастырь на Воздвиженке, в центре - Пашков дом на Боровицкой площади, справа - Кремль)
К этим "нафталиновым" снимкам можно ещё добавить
легендарную картину В.Д. Поленова "Московский дворик" (1878), на которой видны окрестности Арбата тех времён
***
P.S. В комментариях некоторые усомнились в древности фотографий:
"Фото конечно отличные, но в 1860 году такие фотографии вряд-ли могли быть сделаны. Смотрите историю фотографии:
1. выдержка очень маленькая, изображения движущихся людей не смазаны.
таких не было фотоматериалов тогда еще.
2. фото того времени должны быть не ч.б а желтовато-серые.
даты можно сдвинуть лет на 20-30"
Пояснение:
Нет, даты документально подтверждены в архивах. Например, первые два снимка сделал в 1852 какой-то англичанин (вероятно, это вообще первые фотографии Москвы и Кремля). Не знаю, может дагерротипия. Сомнение в пользу более поздней датировки - разве что дилижанс (карета? омнибус?) у Ильинских ворот, ну и может, быть гл.вход в Зоосад. Остальное всё действительно 1850е-1870е.
Тут в первую очередь не выдержку смотреть, а изменения в облике города - Москва часто менялась, и зная когда произошли (пере)стройки тех или иных "объектов" (зданий, храмов, мостов), можно точно датировать снимки - всё это я как москвовед и уточнил/перепроверил. К примеру, средневековый Б.Каменный мост был разобран в 1857-1858, значит это действительно снимок 1856; справа от Иверских ворот ещё нет Исторического музея, который начал строится в 1874-1875, значит данное фото сделано ДО этого срока.
Да, исходные фотки в основном желтые, тусклые. Я их просто обработал в Фотошопе: перевёл в ч/б, подретушировал - иначе несмотрибельно. А люди/лошади почти на всех снимках статичны, поэтому достаточно чёткие. Там же, где они в движении, присутствует "смазанность".
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